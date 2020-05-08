Бывшие полицейские объявили голодовку в российском СИЗО

В следственном изоляторе №2 Нижегородской области заключенные из числа бывших сотрудников правоохранительных органов объявили голодовку из-за плохих условий содержания. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее арестанты содержались в СИЗО №1, но затем в их камеры на карантин перед отправкой в лагерь поместили заключенных из другого региона, а самих бывших полицейских направили в СИЗО №2. При этом, по словам родственников, деньги со счета изолятора переведены не были, выводить в ларек за продуктами заключенных перестали, почти все чайники отобрали. Чтобы у них появилась возможность хранить продукты, родственники готовы сами купить холодильники, однако гарантий, что те попадут к их родным, начальство изолятора дать не может.

В числе протестующих, по данным издания, и бывший начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияр Уразалин, осужденный за посредничество при передаче взятки в 30 миллионов рублей. Всего голодовку объявили 39 человек.

6 мая сообщалось, что в Уфе начальника колонии приговорили к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за получение взяток с осужденных. Как установлено следствием и судом, он с 2016 по 2017 год торговал свиданиями заключенных, получая от них от 15 до 110 тысяч рублей за встречи с супругами и другими близкими родственниками, а в случае отказа угрожал осужденным наказанием за нарушение условий содержания.

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