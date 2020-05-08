Суды в России решили открыться после карантинных ограничений

Суды в России решили открыться с 12 мая после карантинных ограничений, введенных в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС источник в судебной системе.

О возвращении к обычному режиму работы судов также говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде России от 7 мая, который ссылается на указ президента, постановления президиумов Верховного суда и Совета судей РФ. В этих документах указано, что ограничения действуют до 11 мая, соответственно, как считают в Судебном департаменте, с 12 мая российские суды возвращаются к работе в полном объеме, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с заразившимися.

Вместе с тем работники судов и посетители обязаны соблюдать санитарные требования, правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты.

18 марта сообщалось, что российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса. Соответствующее постановление было размещено на сайте Верховного суда России. Согласно документу, постановление не касается дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным.

После введения ограничений суды стали использовать дистанционные способы рассмотрения дел. Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание с использованием мессенджера WhatsApp. Верховный суд России впервые начал рассматривать дела по интернету с использованием технологии веб-видео-конференц-связи. Участники процесса присутствовали на онлайн-заседании из дома или офиса. Их личность подтверждалась посредством биометрической аутентификации по лицу и голосу.

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