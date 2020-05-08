Украинский Т-72АМТ отстрелялся «Комбатом»

Украинский танк Т-72АМТ в ходе госиспытаний на полигоне провел стрельбы высокоточным противотанковым снарядом «Комбат». Видео испытаний на YouTube опубликовало консалтинговое агентство Defense Express.

В подписи к ролику отмечается, что снаряд предназначен для уничтожения бронетехники и других целей противника на расстоянии до пяти километров.

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В апреле Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

Противотанковая управляемая ракета разработана киевским конструкторским бюро «Луч» с использованием технических решений российских конструкторов. Оружие получает тандемную кумулятивную боевую часть с лидирующим (уничтожает противокумулятивные экраны) и основным (обеспечивает пробитие брони) зарядами. Пуск ракеты возможен из 125-миллиметровой пушки, которую имеют, в частности, украинские танки Т-64БМ «Булат» , Т-72 и Т-80УД.

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