«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» лишился возможности установки на него дизельного двигателя, создаваемого в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Чайка», поскольку последняя будет закрыта, сообщает Mil.Press Военное.

Агентство обратилось за комментарием в Челябинский тракторный завод, занимавшийся разработкой данного силового агрегата. Там рассказали, что объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя выполнен к 2019 году.

«В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна», — ответил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Валерий Костюченко. По его словам, научно-технический задел, появившийся при создании перспективного двигателя, будет использоваться в дальнейшем.

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

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В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Mil.Press Военное напоминает, что Минпромторг России разместил лот на «Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 киловатт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжелой категорий по массе, специальных колесных машин и транспортно-технологических средств» (шифр «Чайка») в июне 2014 года. Стоимость контракта равнялась 467 113 000 рублей. Двигатель «Чайка» назывался кандидатом для базового двигателя унифицированных платформ «Армата» и «Курганец-25».

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