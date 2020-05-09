Трамп проигнорировал антикоронавирусные меры и встретился с ветеранами

Президент США Дональд Трамп игнорировал призывы администрации Белого дома о безопасности во время распространения коронавирусной инфекции и продолжил встречаться с членами республиканской партии, а также с ветеранами Второй мировой войны без медицинской маски. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает The Washington Post.

Американский лидер заявил, что находится в безопасности и не заражен новой инфекцией. Во время встречи с ветеранами он не надел медицинскую маску и не соблюдал меры дистанции. Президент и первая леди Мелания Трамп взяли автоколонну к Мемориалу Второй мировой войны вместе с семью ветеранами, которые в силу возраста находятся в зоне повышенного риска заражения.

В четверг Трамп также встретился с близкими советниками, в том числе с председателем республиканского национального комитета Ронной МакДэниел и менеджером президента Брэдом Парскалем, который привез с собой пять прототипов масок с логотипом переизбрания президента.

На этой неделе стало известно, что положительный результат на коронавирус получила пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер. Уточняется, что это второй инфицированный сотрудник Белого дома. По словам чиновников, она присутствовала почти на всех совещаниях целевой группы по коронавирусу, проводимых Пенсом, и никто из остальных помощников не был в маске, за исключением заместителя советника по национальной безопасности Мэтью Поттингера.

Миллер состоит в браке со Стивеном Миллером, старшим советником Трампа. В The Washington Post также отметили, что Стивен Миллер — «абсолютный гермофоб», который тщательно моет и дезинфицирует руки, а также соблюдает социальное дистанцирование. Сообщается, что Пенс получил отрицательный результат на вирус.

По информации газеты, перед встречей с Трампом или Пенсом всем посетителям измеряют температуру, а также отправляют их на тесты по коронавирусу от Abbott Laboratories. Уточняется, что результаты появляются в течение 15 минут после прохождения. Президент и вице-президент также проходят тестирование раз в неделю, однако после известия о втором инфицированном человеке в Белом доме они будут сдавать анализы ежедневно.

На 9 мая известно о 3 938 080 зараженных коронавирусом по всему миру. Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 77 180 человек. Россия остается на пятом месте по числу инфицированных (187 859).

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