Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам

Президент США Дональд Трамп планирует к концу июля отправить за границу восемь тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Представители Белого дома не дали четкого ответа на вопрос о том, в какие именно страны отправятся медицинские аппараты. Также до сих пор нет информации о том, будут ли эти поставки осуществляться в качестве безвозмездной помощи или же за них придется платить.

«Определенным образом, я хочу, чтобы это была безвозмездная помощь. Я, правда, хочу. Я думаю, это будет жест доброй воли. Тяжело говорить людям, что они должны заплатить нам за спасение от смерти», — сказал Трамп ранее на этой неделе.

Рыночная цена американских аппаратов ИВЛ в зависимости от модели составляет от 5 до 30 тысяч долларов.

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Еще совсем недавно медики в США не были уверены, что им самим хватит аппаратов вентиляции легких, однако сейчас в стране сформирован внушительный запас.

«У нас работают девять фабрик, которые производят аппараты ИВЛ в таких количествах, что в это сложно поверить. Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны», — отметил лидер нации.

На данный момент, в резерве США находится более 12 тысяч аппаратов, готовых к отправке в различные штаты.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллионов случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 77 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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