Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Переход к величию — это то, где мы сейчас и что мы начинаем», — сказал американский лидер. Он также отметил, что следующий год будет грандиозным для экономики США, поскольку ожидается большой всплеск спроса.

Трамп уверен, что в третьем квартале будет переход, который продемонстрирует «очень интересные цифры». Глава Белого дома добавил, что четвертый квартал также будет «очень хорошим или даже лучше».

В апреле советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил, что безработица в стране достигнет показателей времен Великой депрессии 1930-х годов, по мере того как экономика страны будет восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. «За 2008 год мы потеряли 8,7 миллиона рабочих мест, на этом все. Сейчас мы теряем столько же примерно за 10 дней», — добавил он.

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