Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в самоуничтожении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам», — сказал американский лидер. При это он отметил, что если появится вакцина, «то это будет полезно».

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявляло о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Трамп тогда сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся информацию.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,26 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 76 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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