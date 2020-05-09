Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить коронавирус на дому

В Екатеринбурге главного врача больницы №24 Алексея Малинкина привлекли к административной ответственности из-за того, что он разрешил пациентам с коронавирусом амбулаторное лечение, то есть постельный режим на дому. Об этом в субботу, 9 мая, агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе свердловского областного суда.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по административном правонарушению. Мужчину обвинили по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в режиме чрезвычайного положения»). Малинкину грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Отмечается, что главврач не согласился с обвинением и пояснил, что сохраняет места для пациентов средней тяжести, которым важна интенсивная терапия.

По информации агентства, сотрудники больницы советовали пациентам, двое из которых имели положительные результаты на коронавирусную инфекцию, добровольно отказаться от госпитализации. По заявлению местных врачей, они переносили заболевание в легкой форме и отправились лечиться домой. Однако через шесть дней стало известно о возникшей вспышке COVID-19 именно по тем адресам, откуда были зараженные.

По состоянию на 9 мая в Свердловской области выявлено 1 705 зараженных коронавирусом. Выздоровевших — 269 человек. Умерших — трое. За последние сутки в России зафиксировано еще 10 817 человек с положительным тестом на коронавирус. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования за все время эпидемии в стране достигло 198 676. За весь период выявлено 1,8 тысячи скончавшихся, а свыше 31 тысячи человек выздоровели.



