В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

В Facebook объяснили удаление фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, это произошло из-за ошибки автоматизированного инструмента для выявления нарушений. «Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании, уточнив, что сейчас инструмент работает исправно.

В Facebook также уточнили, что из-за пандемии компания отправила домой команды, которые занимаются проверкой контента. Поэтому сейчас компания больше полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества.

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Ранее пользователи Facebook пожаловались, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. По данным пользователей, нейросеть блокировала публикации поскольку они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». В сопроводительном сообщении Facebook указывалось, что авторы постов не должны поддерживать террористов, деятельность на почве нетерпимости, торговлю людьми, серийные убийства и преступную деятельность.

«Знамя Победы над Рейхстагом» — наименование постановочных фотографий из серии снимков советского военного корреспондента Е. А. Халдея, сделанных на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. На снимках были запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

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