Умер «отец рэпа» Андре Харрелл

«Отец рэпа», бывший участник хип-хоп-дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde Андре Харрелл умер в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии, США. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти, по данным СМИ, стала сердечная недостаточность, от которой последние годы страдал Харрелл. Эту информацию подтвердила жена исполнителя.

Харрелл родился в 1960 году в Нью-Йорке и получил известность в 1981-м, когда начал выступать в дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Их первым хитом стала композиция Genius Rap. Позже рэпер основал собственную продюсерскую компанию Uptown Records.

Под руководством Харрелла прославились такие исполнители, как Puff Daddy, Heavy D & The Boyz, Мэри Джей Блайдж, Lost Boyz, The Notorious B.I.G.