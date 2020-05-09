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16:58, 9 мая 2020
Умер «отец рока» Литл Ричард
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Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард, сообщает Rolling Stone. «Отцу рока» было 87 лет.
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Little Richard, Founding Father of Rock Who Broke Musical Barriers, Dead at 87
Rolling Stone, 09 мая 2020
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