Украинской больнице выделили деньги после объявления руководителем голодовки

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выделила деньги Днепропетровской областной реабилитационной больнице, которая 21 апреля объявила голодовку из-за нехватки средств для выплаты жалования сотрудникам. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Руководитель Восточного межрегионального департамента НСЗУ Наталья Чертополох подчеркнула, что изначально деньги не были выделены из-за ошибки в документах, отправленных в службу. Голодовка гендиректора больницы Инессы Шевченко никак не повлияла на выплату задолженности.

Глава медучреждения еще 5 мая сообщила, что деньги на зарплаты сотрудникам пришли, однако в таком количестве, что их хватит лишь на минимальное жалование. «Похоже, что будем платить минимальную зарплату, например, врачам чистыми на руки будет примерно 4-4,5 тысячи гривен (11-12,5 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру")», — отметила Шевченко.

Речь идет в том числе и о тех специалистах, которые борются с эпидемией коронавируса в стране. Объявив акцию 21 апреля, гендиректор не призывала никого к ней подключаться и подчеркнула, что своих мест работники покидать не намерены, не собираются они и прекращать прием пациентов.

По информации университета Джона Хопкинса, на данный момент на Украине зафиксировано 14 710 случаев случаев заражения коронавирусом, 376 инфицированных погибли, а 2 909 пациентов с этим диагнозом выздоровели и были выписаны.

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