Зеленский поручил обучить украинских медиков использованию ИВЛ на онлайн-уроках

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обучить украинских медиков использованию аппаратов ИВЛ с помощью онлайн-уроков. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
На совещании с правительством выяснилось, что многие медики не умеют пользоваться современными аппаратами ИВЛ, которые были недавно поставлены в больницы. Особенно остро это проявляется в регионах.
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре начнет работать информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
Также Зеленский призвал контролировать поставки средств защиты во все больницы, чтобы избежать заражений среди врачей.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным коронавирусом на Украине заразились 1892 человека. 57 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения