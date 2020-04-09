Зеленский поручил обучить украинских медиков использованию ИВЛ на онлайн-уроках

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обучить украинских медиков использованию аппаратов ИВЛ с помощью онлайн-уроков. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

На совещании с правительством выяснилось, что многие медики не умеют пользоваться современными аппаратами ИВЛ, которые были недавно поставлены в больницы. Особенно остро это проявляется в регионах.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре начнет работать информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Также Зеленский призвал контролировать поставки средств защиты во все больницы, чтобы избежать заражений среди врачей.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным коронавирусом на Украине заразились 1892 человека. 57 пациентов скончались.

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