На Украине начали спасать зараженных коронавирусом с помощью пакетов на голове

Украинские медики начали использовать пакеты для неинвазивной вентиляции легких в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для лечения зараженных коронавирусом пациентов. Об этом написала харьковский врач Елизавета Шилова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что этот метод из-за недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) широко использовался на Украине еще 20 лет назад. «Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!» — задалась вопросом врач.

По словам Шиловой, самым сложным этапом стал поиск самих пакетов, которые потом надеваются на головы пациентов: «Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давало утечку и так далее».

Врач отметила, что ей удалось найти производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты. По ее словам, их можно использовать в местных больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ. «Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», — резюмировала Шилова.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 1668 человек, 52 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек; 82 тысячи скончались, более 300 тысяч излечились.

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