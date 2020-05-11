Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля

Армия Ирана случайно выпустила ракету по своему кораблю. Об этом со ссылкой на телеканал IRIB сообщает РИА Новости.

В Вооруженных силах страны информацию о ракете не подтвердили, однако отметили, что в результате «инцидента с кораблем» погибли как минимум 19 человек, еще 15 пострадали. Инцидент произошел в Персидском заливе.

Ранее стало известно, что инцидент произошел во время учений. Как отмечал журналист Тагвей Бабак, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту находились 30 человек.

В апреле 2020 года командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами после угроз американского лидера Дональда Трампа заявил, что Иран будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности.

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