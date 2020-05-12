Белая девушка почернела в изоляции от автозагара и прославилась в сети

Британка, почерневшая после неудачного нанесения автозагара во время изоляции из-за пандемии коронавируса, прославилась в сети. Об этом сообщает The Sun.

Келси Чамберс (Kelsey Chambers) из Ньюкасла, Великобритания, воспользовалась популярным средством для искусственного загара St Moriz Darker Than Dark стоимостью 13 фунтов стерлингов (1180 рублей). По словам 19-летней девушки, таким образом она хотела поднять себе настроение, находясь в самоизоляции. Однако увидев результат, британка ужаснулась: за один час ее светлая от природы кожа приобрела насыщенный темно-коричневый оттенок.

На своей странице в Facebook Чемберс разместила селфи, на котором запечатлен итог неудачного эксперимента. Публикация набрала больше четырех тысяч репостов и стала вирусной.

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Девушка отнеслась к ситуации с юмором и принялась возвращать свою кожу к прежнему состоянию с помощью специального отбеливающего средства. «Я очень долго смеялась, когда увидела, что стала почти черной. Пришлось долго отмываться, чтобы цвет кожи стал более естественным», — добавила она.

Ранее в апреле британка Шарна Лейкленд показала свою кожу, которая стала полосатой после применения автозагара, и прославилась в сети. Так, в Facebook-сообществе Isolation Nation («Нация изоляции») появился видеоролик, на котором девушка приклеила куски скотча к телу, а затем на оставшиеся участки кожи нанесла автозагар. В результате вся поверхность ее кожи покрылась коричневыми полосами.

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