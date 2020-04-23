Ставшая полосатой после автозагара кожа принесла девушке славу в сети

Sharna Lakeland / Facebook

Британка показала свою кожу, которая стала полосатой после применения автозагара, и прославилась в сети. Видеоролик появился в Facebook-сообществе Isolation Nation («Нация изоляции»), в котором подписчики делятся своим времяпрепровождением на карантине.

На кадрах пользовательница Шарна Лейкленд (Sharna Lakeland) приклеивает куски скотча к телу, а затем на оставшиеся участки кожи наносит автозагар. К конце ролика она демонстрирует получившийся результат: после процедуры вся поверхность ее кожи стала полосатой.

Публикация Лейкленд стала вирусной и на нее обратили внимание журналисты крупных изданий, в том числе портал The Sun. Подписчики сообщества оценили видео девушки. «Ты выглядишь как зебра», — написал один. «Главный вопрос — это отмоется в ближайшее время или ты будешь ходить полосатой?» — поинтересовался второй. «Победитель изоляции», — отметил третий. «Это очень странно, зачем ты раскрасила себя таким образом...» — заключил последний.

В апреле юзеры, находящиеся на самоизоляции, приняли участие в новом челлендже, показав неожиданные результаты процедуры автозагара. Так, пользовательница Милли Чайлдс (Millie Childs) продемонстрировала свое лицо, которое стало коричневым, а Сара Хилл (Sarah Hill) сняла на видео оранжевую ладонь и сказала, что ей придется идти в магазин в перчатке.

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