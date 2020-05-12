Четырехлетняя девочка спасла жизнь матери

Четырехлетняя девочка из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, спасла жизнь матери, у которой случился тяжелый приступ астмы. Об этом сообщает издание The Mirror.

32-летняя Кэти Хамфрис (Katy Humphries) играла с четырехлетней дочерью Фейи (Faye) у себя дома. В этот момент у женщины произошел тяжелый приступ астмы. Ингаляторы не помогли ей дышать, и она начала терять сознание.

Кэти сказала дочери: «Маме нужна помощь». После этого девочка позвонила в службу спасения и вызвала врачей. Она сказала оператору: «Мама не может дышать». Девочка назвала фамилию своей матери.

Оператор продолжал разговаривать с ребенком до прибытия парамедиков. Девочка впустила их домой. Она была очень спокойна для четырехлетнего ребенка.

После прибытия скорой помощи у Кэти случился второй приступ астмы, и перед отправкой в больницу ей поставили инъекцию адреналина.

«Если бы не она, я не думаю, что сейчас была бы жива. Я не могла дышать. Это был страшнейший приступ астмы, который когда-либо случался со мной», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мальчик из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, спас беременную мать, когда она потеряла сознание из-за развившегося у нее сепсиса. Он не смог разбудить мать, позвонил своей тете при помощи iPad и сказал, что напуган, так как его мама странно дышит.

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