В Новгородской области отремонтируют шесть домов культуры

\\Шесть сельских домов культуры отремонтируют в 2020 году в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Ремонтные работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура».

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Отмечается, что муниципальные власти планируют отремонтировать сельские ДК, расположенные в Новгородском, Старорусском, Холмском и Демянском районах. Работы в одном из культурных учреждений Старорусского района уже завершены.

В марте в Минкульте объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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