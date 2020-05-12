В российском регионе введут въезд по пропускам

Въезд в Сахалинскую область с 14 мая разрешат по цифровым пропускам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Власти отмечают, что жители области обращаются к губернатору с просьбой «закрыть регион».

«Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», — рассказал глава региона Валерий Лимаренко.

С 14 мая все прибывающие в область обязаны предъявить сахалинскую регистрацию или оформленный цифровой пропуск. Власти региона объяснили, как совершить рабочую поездку. Для оформления пропуска перед отправлением на Сахалин необходимо заполнить анкету. В ней надо указать адрес и данные предприятия, пригласившего работника. Также работодатель должен будет уведомить о приглашении человека на работу.

Страницу «Цифровой пропуск» разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска.

За нарушение физическому лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическое лицо заплатит до 300 тысяч рублей.

По последним данным, в Сахалинской области выявили 41 случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии 20 человек выздоровели, 21 пациент проходит лечение в больницах региона.

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