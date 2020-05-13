Китаец носил маску во время пробежек и попал в больницу

После осмотра врачей 26-летнему бегуну из Уханя, Китай, была сделана срочная операция в связи с критическим состоянием его легких. По мнению медиков, причиной случившегося стало ношение маски во время пробежек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Уханьской центральной больницы в Weibo.

Сообщается, что мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в груди и нехватку воздуха. После осмотра врачей было установлено, что его левое легкое было сжато на 90 процентов, а его сердце сместилось в правую часть тела.

Пневмоторакс, возникает, когда воздух выходит за пределы легкого. Бегуну была проведена операция, и на данный момент он находится в стабильном состоянии. По мнению врачей, опасное для жизни состояние было вызвано тем, что мужчина носил медицинскую маску во время бега из-за угрозы распространения коронавируса в Ухане.

По заявлению больницы, мужчина занялся пробежками около двух недель назад, ежедневно увеличивая дистанцию. Пробежав около четырех километров, житель Уханя почувствовал себя плохо и отправился домой. Когда состояние мужчины ухудшилось, семья привезла его в больницу.

Согласно заявлению директора отделения торакальной хирургии в уханьской больнице Чэнь Баоцзюнь, мужчина уже был подвержен спонтанному пневмотораксу из-за его высокого роста и субтильного телосложения.

Китайский город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. В конце 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. Организация объявила пандемию нового коронавируса в мире в начале марта.

По состоянию на утро 13 мая общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,26 миллиона человек.

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