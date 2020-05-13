В Москве выздоровели еще почти 2 тысячи пациентов с коронавирусом

В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1864 за сутки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом, в общей сложности в столице после прохождения лечения выздоровели 21 506 человек.

По состоянию на 12 мая, в Москве выявили 121 301 случай заражения коронавирусом. Всего по стране насчитывается более 232 тысяч случаев. Заразившиеся есть во всех регионах России.

С 12 мая жителей столицы в целях профилактики коронавирусной инфекции обязали носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в четыре или пять тысяч рублей.

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