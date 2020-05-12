В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 53 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1232.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков. С 12 мая к работе смогут приступить предприятия промышленности и строительства. На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам, кроме беременных и граждан с хроническими заболеваниями либо с температурой и признаками ОРВИ.

Всего в России выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек. 12 мая о смерти первых пациентов сообщили три региона — Карелия, Забайкалье и Камчатка.

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