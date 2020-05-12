Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом

Утром 12 мая три российских региона сообщили о смерти первых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Летальные исходы впервые зафиксировали в Карелии, Забайкальском крае и на Камчатке.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте», умерший 69-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии и больше недели провел в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Охлопков уточнил, что течение болезни осложнялось возрастом, хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также эндокринными нарушениями.

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В Забайкалье 11 мая умерла 67-летняя женщина, сообщает ГТРК «Чита». По данным телеканала, женщина поступила в больницу с двухсторонней пневмонией, однако тест на коронавирус дал положительный результат. Заболевание женщины протекало в тяжелой форме, ее подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла от сопутствующих хронических заболеваний, каких именно, не уточняется.

Первым умершим на Камчатке оказался пожилой мужчина, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале, не уточняя его возраст. По данным оперштаба, течение болезни было также осложнено хроническими заболеваниями.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 221 344 случая заражения, 39 801 человек выздоровел, 2009 человек умерли.

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