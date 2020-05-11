Путин призвал пожилых россиян «еще потерпеть» самоизоляцию

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам призвал пожилых россиян оставаться в самоизоляции после частичного ослабления режима ограничений. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия-24» на YouTube.

По его словам, людям старше 65 лет нужно «еще потерпеть» самоизоляцию, чтобы не подвергать риску свои жизни и здоровье.

«Обращаюсь сейчас к людям старшего возраста: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, в разлуке со своими детьми. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова — это вопрос жизни. Режим самоизоляции сохраняется потому, что мы переживем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы заражения, чтобы эта опасность быстрее прошла», — сказал Путин.

Также глава государства призвал уделить особое внимание работе интернатов и домов престарелых. Сотрудникам социальных служб в период с 15 апреля по 15 июля будет назначена доплата. Для врачей в таких учреждениях она составит 40 тысяч рублей, если они работают с заболевшими людьми — 60 тысяч. Другим сотрудникам соцслужб тоже начислят надбавки.

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