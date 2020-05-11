Путин заявил о выделении рекордных сумм на поддержку населения

Меры по поддержке экономики и населения носят беспрецедентный, рекордный характер, в новейшей истории России государство еще не выделяло столько денег, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 11 мая.

Глава государства отметил, что даже в 2008 году не выделялось столько средств.

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Ранее в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Он также напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию принятых мер.

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