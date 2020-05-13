Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 13 мая.

Инициатива коснется голосования на выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Федерации, местного референдума.

Принятые в избирательное законодательство поправки также предусматривают возможность собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги».

Для исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательные комиссии будут обязаны утвердить образец заполнения документа.

«Предлагаемые изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий», — говорится в пояснительной записке.

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