Дворы в российском городе благоустроят за 57 миллионов рублей

Четыре дворовые территории в Новороссийске благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Уточняется, что работы запланированы на улицах Куникова, Малоземельской, Волгоградской и пересечении Мефодиевской и Пожарского. Как отмечают в пресс-службе администрации, при обустройстве соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. Так, сокращено число работников на объектах, а также организовано несколько смен.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

По нацпроекту до конца 2020 года в Новороссийске благоустроят дворовые территории с детскими игровыми комплексами, спортивными площадками и лавочками.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



