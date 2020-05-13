В конкурсе «Угадай инфляцию» уже приняли участие 1600 человек

На конкурс «Угадай инфляцию» поступило и было принято около 1600 заявок. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы состязания — газета «Комсомольская правда» и международная инвестиционная компания Pharo Management.

Участники конкурса должны будут угадать, какой именно отметки достигнет инфляция в мае 2020 года, правильно указать данные по инфляции 2019 года и верно ответить на два вопроса. Главный приз уникального конкурса — миллион рублей. Также, будут разыграны поощрительные призы: 4 ноутбука, 6 колонок, 10 подписок на сайт деловой газеты.

Цель необычного проекта — развеять мифы об инфляции и привлечь внимание к изучению экономики и проблематике роста цен. Как известно, в России данные об инфляции считает Росстат, который в реальном времени проводит замеры на различных предприятиях торговли России и сравнивает их с зафиксированными в прошлых периодах ценами. В результате получается сводный индекс потребительских цен, из которого можно сделать вывод о том, насколько быстро растут. цены.

Однако официальные данные Росстата как правило отличаются от субъективного ощущения населения. По данным социологов, в марте 2020 года россияне, считали, что инфляция достигла 8 процентов, хотя по данные Росстата говорили о росте цен всего на 2,3 процента. Такие колебания, по мнению специалистов, зависят от индивидуальных особенностей потребителей.

Принять участие в конкурсе по-прежнему может каждый житель России. Прогнозы принимаются организаторами с 27 апреля по 31 мая 2020 года. Имена и номера претендентов на главный и поощрительные призы предполагается опубликовать на главной странице проекта с 8 по 11 июня. Розыгрыш призов в прямом эфире состоится на главной странице проекта 15 июня 2020 года.

