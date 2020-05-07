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Росстат рассказал об инфляции в России

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1 процента по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Росстат.

По оценке, годовая инфляция в марте составила 2,5 процента, в феврале — 2,3 процента, в январе — 2,4 процента.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7 процента по сравнению с мартом 2020 года. Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,4 процента.

Росстат заметил рост цен на плодоовощную продукцию. Так, в ведомстве подсчитали, что лимоны подорожали в 2,5 раза, лук репчатый — вдвое, чеснок — на четверть. Также отмечается рост цен на капусту, морковь, картофель и свеклу при одновременном удешевлении огурцов и помидоров.

Банк России объяснил, что нынешний рост цен связан с ослаблением курса рубля, а также с желанием населения закупиться продуктами длительного хранения впрок из-за коронавируса. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остается помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов.

Похожего мнения придерживается и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая предупредила о резком всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.

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