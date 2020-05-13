В Минздраве назвали число тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

В России на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся почти 1,5 тысячи тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он уточнил, что еще 140 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 лечатся амбулаторно, среди них почти 10 тысяч детей.

8 мая Мурашко сообщал о 1,2 тысячи больных с коронавирусом на ИВЛ. Таким образом, за пять дней число тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось примерно на 300 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период умерли 2212 пациентов с COVID-19, еще 48 003 выздоровели.

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