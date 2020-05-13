Лавров увидел желание США использовать пандемию для своего миропорядка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел желание США навязать свой миропорядок во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы МИД, даже в условиях пандемии, «американские коллеги и их союзники» пытаются нагнетать конфронтацию и навязать свое устройство мира. Лавров считает, в его основе лежат правила, которые изобретаются самими американцами. В частности, министр привел в пример «голословные обвинения» против Китая и России, а также нежелание остановить санкции на время борьбы с коронавирусом.

7 мая госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность из-за России и Китая. В частности, речь зашла о якобы усилившейся пропаганде и «враждебном влиянии» с их стороны.

Накануне Лавров рассказал об обработке общественного сознания в вопросах о Второй мировой войне. По его мнению, американское заявление о победе в ней США и Британии — результат процессов, которые не первый год происходят в медийном пространстве

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