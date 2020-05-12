Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об обработке общественного сознания в вопросах о Второй мировой войне. Его слова о публикации Белого дома, в которой победителями нацизма назывались США и Британия, приводит «Интерфакс».

«Конечно, это прискорбная история», — отметил глава российского МИД. Лавров добавил, что американские заявления — результат процессов, которые не первый год происходят в медийном пространстве. В качестве другого примера он привел выступление вице-президента США Майка Пенса на церемонии ко дню памяти Холокоста, когда тот не упомянул, солдаты какой страны освободили Освенцим. «Это результат обработки общественного сознания, включая и политиков», — подытожил министр.

9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать.

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