Эротическая модель бросила работу ради ухода за больными с коронавирусом

Эротическая модель из Голландии отказалась от путешествий по миру ради того, чтобы стать медсестрой и ухаживать за больными с коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Star.

28-летняя Софи Воз (Sofie Woz) получила квалификацию медсестры более трех лет назад, но решила оставить свои амбиции в медицине и путешествовать по всему миру, став эротической моделью.

Она путешествовала вместе со своим бойфрендом — 34-летним британским диджеем, продюсером и фотографом Джонатаном Йейтсом (Jonathan Yates). Они находили интересные места и устраивали фотосессии. Воз и Йейтс планировали отправиться в путешествие в этом году и приобрели микроавтобус, но из-за пандемии ему пришлось вернуться к семье в Великобританию, а ей — отправиться домой, в голландский город Розендал.

В Нидерландах объявили всеобщий призыв к бывшим работникам здравоохранения помочь в борьбе с коронавирусом. Софи решила попробовать и вскоре получила сообщение, что может начать работать в местном доме престарелых.

«Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Я рада, что могу побыть с родителями, и я рада, что могу поработать медсестрой. Пока закрыты границы, я не могу путешествовать и устраивать фотосессии. Мне пришлось отложить мои планы на будущее», — сказала Воз.

Она отметила, что в будущем вернется к модельному бизнесу: «Я скучаю по креативу и поиску новых локаций для съемок».

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия 2019», проживающая в английском городе Дерби и оказавшаяся в Индии во время пандемии, вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Она попросила власти отправить ее в Великобританию, чтобы она могла помочь своим коллегам бороться с Covid-19.

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