Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4703), Подмосковье (962) и Санкт-Петербурге (435). Больше сотни — в Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124) и Дагестане (109).

Материалы по теме Путин объявил о завершении режима нерабочих дней Отменять ограничения будут постепенно. Что нужно знать о плане властей?

Меньше всего новых заражений выявили в Сахалинской области и Севастополе — по одному.

На 13 мая в России зарегистрирован 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

По данным на 12 мая, в России выявили 232 243 заболевших в 85 регионах. Было зафиксировано 107 летальных случаев, всего умерли 2116 человек. Также выявлено 3711 новых случаев выздоровления — их общее число составляет 43 512.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!