Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 242 тысячи. Об этом в среду, 13 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, за весь период в стране выявлен 242 271 случай инфицирования в 85 регионах. При этом 2212 пациентов с коронавирусом умерли, а 48 003 — излечились.

По данным на 12 мая, в России в общей сложности было зафиксировано 232 243 случая инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь период 2116 скончались, 43 512 человек выздоровели.

11 мая в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России. При этом глава государства продлил дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом, предоставив им возможность самостоятельно принимать решение о смягчении или ужесточении ограничений в зависимости от ситуации.

После этого российские регионы начали отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, с 12 мая возобновилась работа промышленных предприятий в Саратовской области, а также всех предприятий сельскохозяйственного сектора, промышленности и связи Краснодарского края.

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