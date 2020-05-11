Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами. Трансляция выступления главы государства доступная на Youtube.

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«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Смягчение мер должно проходить при соблюдении мер безопасности», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить отката назад и роста числа заражений. По его словам, режим повышенной безопасности сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, запрещаются все массовые мероприятия, добавил он.

Президент объявил, что дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются: они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов.

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