Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, со вторника на Кубани возобновляется работа всех предприятий сельскохозяйственного сектора, промышленности и связи, пишет газета «Коммерсантъ». С 23 мая планируют открыть предприятия строительного комплекса. А с 1 июня, по словам главы региона Вениамина Кондратьева, при благоприятной эпидемиологической обстановке, разрешат деятельность предприятий курортного комплекса.

Также с 12 мая к работе в полном объеме приступают промышленные предприятия Саратовской области, сообщает «Комсомольская правда». Власти Москвы разрешили работу организаций с замкнутым производственным циклом, уточняет агентство REGNUM. Согласно новым правилам, установленным в связи с распространением нового коронавируса, все сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

11 мая в ходе обращения к нации президент Владимир Путин заявил, что дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются. То есть главы регионов самостоятельно принимают решение о смягчении или ужесточении ограничений в зависимости от ситуации. Глава государства подчеркнул, что смягчение мер должно проходить при соблюдении мер безопасности, чтобы не было роста числа заражений.

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