В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса

В России, как и во всем мире, из-за пандемии коронавируса будет создана новая глобальная бизнес-модель. Такой прогноз «Ленте.ру» озвучила президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции, модели поведения компаний и потребителей неизбежно претерпевают изменения. Так, покупатели начинают совершать больше покупок онлайн, а работодатели переводят своих сотрудников на удаленную работу. Оба этих тренда могут стать долгосрочными, предсказала Трубникова.

«Хочет работодатель или нет, но люди, оказавшиеся в условиях изоляции, начинают пересматривать свои взгляды: на расходы, которые они могут нести, на ограничения, касающиеся места жительства... Поэтому когда мы вернемся с карантина, то мы как работодатели принесем с собой новые навыки и новые цифровые технологии», — пояснила эксперт.

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что россияне благодаря ограничениям, введенным для сдерживания распространения коронавируса, осознали, что они действительно могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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