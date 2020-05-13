Пушков описал глобальные изменения после пандемии коронавируса

Член Совета Федерации Алексей Пушков порассуждал об изменениях в мире после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Сенатор подчеркнул, что за этот период изменилось восприятие государства, которому он предрек усиление и востребованность. «Подтвердилось, что есть несколько сфер, в которых ни одна страна не может обойтись без действенного и действующего государства. Это обеспечение внешней безопасности, внутреннего правопорядка, здравоохранение и образование», — написал Пушков.

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По его прогнозам, национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ.

Парламентарий предрек, что изменится баланс сил в мире, отметив, что Россия, Китай, Индия, Турция и Иран больше не признают «морального права Соединенных Штатов возглавить современный мир». В то же время у концепции многополярного мира появляется все больше сторонников.

Он счел, что рамках этой концепции три страны претендуют на лидерство, в связи с чем мир перестает быть «однополюсным» и становится «трехполюсным». «В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений», — подчеркнул Пушков.

Парламентарий заключил, что глобальный мир не исчезнет, однако сильно изменится.

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