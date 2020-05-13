Главный завод Tesla возобновил работу после заступничества Трампа

Власти округа Аламида (штат Калифорния, США) разрешили возобновить работу главного завода Tesla Илона Маска во Фримонте на следующей неделе. Это произошло после того, как в дело вмешался президент США Дональд Трамп, который заступился за компанию. О своем решении местные власти объявили в Twitter.

Компания должна соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить сотрудников на фоне пандемии коронавируса. Tesla направила план по контролю и профилактике заболеваемости в окружной департамент здравоохранения. Ведомство попросило внести в него некоторые изменения, после этого завод может готовиться к открытию. Городская полиция будет проверять, соблюдает ли автопроизводитель согласованные меры, направленные на защиту рабочих.

Также руководство Tesla приняло решение возобновить работу завода Gigafactory по производству батарей для электрокаров в американском штате Невада, об этом пишет портал The Verge. Компания предоставит работникам средства защиты. Сотрудники, которые боятся заболеть коронавирусом, могут не выходить на работу, но они больше не смогут получать пособия.

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Как пишет Bloomberg, те, кто снова приступили к работе, теперь обязаны смотреть видео по технике безопасности, им измеряют температуру, компания раздает маски, а также установила пластиковые барьеры, закрепленные на потолке, чтобы сотрудники держали социальную дистанцию.

Ранее Маск уже открыл предприятие во Фримонте, на котором собирают электромобили, несмотря на запрет властей штата. Он попросил в случае, если кого-то собираются арестовывать, взять под стражу только его. На предприятии заняты около 10 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп вступился за миллиардера и потребовал от властей штата Калифорния позволить восстановить работу завода Tesla.

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