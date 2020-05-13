Трамп вступился за оказавшегося на грани ареста Илона Маска

Президент США Дональд Трамп вступился за миллиардера Илона Маска, который оказался на грани ареста, и потребовал от властей штата Калифорния позволить тому восстановить работу завода Tesla, приостановленную из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Маск уже открыл предприятие во Фримонте, на котором собирают электромобили, вопреки запрету властей штата. Миллиардер попросил в случае, если кого-то собираются арестовывать, взять под стражу только его. Об этом он, как и американский президент, написал в своем Twitter.

Предприниматель обосновал свои действия тем, что Калифорния уже позволила остальным автопроизводителям восстановить производство, однако разрешение по каким-то причинам не коснулось Tesla.

Работа предприятия во Фримонте была приостановлена в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. На предприятии занято около 10 тысяч человек.

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