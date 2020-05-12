Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать только его

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, США, вопреки запрету местных властей. Он попросил арестовать только его в случае, если кого-то собираются арестовывать. Руководитель компании написал об этом пост в Twitter.

Речь идет о фабрике во Фримонте, на которой собираются электромобили.

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель. По его словам, он сам будет находиться на заводе. Поэтому в случае, ели кого-то арестуют, Маск попросил, чтобы это был только он.

В другой записи в Twitter Маск отметил, что Калифорния уже одобрила открытие всех остальных автокомпаний в США, однако его завод выделили отдельно. Он назвал ситуацию запутанной.

На заводе работают около 10 тысяч сотрудников. Ранее Маск подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении его предприятия.

11 мая стало известно, что принадлежащие Илону Маску активы стоят 39 миллиардов долларов, однако на деле у него мало личных сбережений. Оказалось, бизнесмен живет за счет кредитов, используя акции Tesla и SpaceX в качестве залога.

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