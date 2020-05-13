Россиян решили проверить на знание коронавируса

Роспотребназдор подготовил тематический тест для проверки россиян на знание коронавируса. Пройти его можно на сайте стопокоронавирус.рф..

Тест состоит из десяти вопросов. Он покажет, знают ли россияне основной способ передачи коронавируса, как защититься при помощи маски, какие специфичные симптомы у инфекции, как правильно мыть руки и как нужно выбирать антисептик.

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По итогам тестирования пользователь получит оценку своих знаний.

За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Выздоровели 4491 человек, умерли 2212.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек.

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