Коронавирус вынудил Ватикан и папу Римского «затянуть пояса»

Пандемия коронавируса вынудила Ватикан и папу Римского затянуть пояса. Доходы государства, формирующиеся из пожертвований, денег, поступающих от музеев Ватикана и других объектов, находящихся в управлении Святого престола, начали резко падать. Об этом пишет Vaticannews со ссылкой на главу секретариата по экономике отца Хуана Антонио Герреро Алвеса.

В последние годы Ватикан регулярно сталкивался с бюджетным дефицитом. Доходы были стабильно на уровне 270 миллионов евро, а расходы — на 60-70 миллионов выше. В 2020 году из-за введенных на фоне коронавируса ограничений и фактической остановки туристической отрасли доходы Ватикана, как ожидается, обвалятся на 25-45 процентов.

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«Кто-то может подумать, что дефицит — это дыра, возникшая из-за плохого управления. Но наши траты направлены на поддержку Папы, а также на благотворительную деятельность», — сказал Герреро. По его словам, когда Ватикан утверждал бюджет на 2020 год, то было принято решение сократить расходы, чтобы уменьшить дефицит.

Ранее сообщалось, что кардинал Конрад Краевский, отвечающий за гуманитарные программы Ватикана, направил денежную помощь группе проституток-транссексуалов в городе неподалеку от Рима. По мнению 56-летнего Краевского, это не что иное, как следование христианским принципам.

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