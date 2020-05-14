Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране. Его слова передает ТАСС.
«Безумие, но другие страны этим занимаются», — заявил американский лидер. По словам Трампа, США должны пользоваться преимуществами отрицательных ставок наравне с Германией, Китаем и другими странами, где они уже введены. Он подчеркнул, что в стране для этого есть все возможности.
Ранее Трамп также высказывался за подобное решение. Он неоднократно критиковал Федеральную резервную систему (ФРС).и ее главу Джерома Пауэлла за слишком высокую процентную ставку в стране. В США на данный момент действует нулевая процентная ставка.
Некоторые мировые центробанки удерживают отрицательную базовую ставку. Страны выпускают соответствующие государственные облигации, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого доход. Отрицательная процентная ставка означает, что у клиентов забирают процент от вклада в качестве платы за хранение.