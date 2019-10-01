Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних

Снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM mfg) до минимума с 2009 года, когда мировая экономика восстанавливалась от кризиса, связано с действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил президент США Дональд Трамп.

«Как я и предсказывал, Джером Пауэлл и ФРС позволили доллару стать слишком сильным по сравнению со всеми другими валютами, поэтому наши фабрики отреагировали негативно. Процентная ставка слишком высока. Они сами себе худшие враги и совершенно не понимают, что делают», — написал он.

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Сентябрьский индекс находится на уровне 47,8 процента. Уже второй месяц подряд он находится ниже 50 процентов, что свидетельствует о спаде. Показатель рассчитывается из динамики новых заказов в США. Рост замечен только в трех отраслях из 18, рост производства — также в трех, рост занятости — в четырех.

Трамп регулярно критикует ФРС и Пауэлла за слишком высокую процентную ставку. Несмотря на уже второе за год снижение, глава Белого дома уверен, что она остается слишком высокой. Он считает необходимым понизить процентную ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной.

В своей критике президент регулярно доходит до прямых оскорблений, в том числе называет руководство ФРС болванами, умственно неполноценными и главными врагами США наряду с Китаем.

В июле впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, а в сентябре снизилась еще на столько же до 1,75-2 процентов годовых.

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