Трамп потребовал от «болванов» отменить инфляцию в США

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) понизить процентную ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной. В своем посте в Twitter он обозвал руководство регулятора болванами за то, что это до сих пор не сделано.

«США всегда должны платить по самой низкой ставке. Никакой инфляции! Только наивность [главы регулятора Джерома] Пауэлла и ФРC не позволяет нам делать то, что уже делают другие страны», — написал он. По словам Трампа, сейчас США из-за этих действий упускают уникальный случай, который предоставляется только раз в жизни.

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Глава Белого дома подчеркнул, что после снижения ставки до максимально возможных значений США могли бы начать рефинансировать свой государственный долг.

В июле впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 до 2-2,25 процента. В конце августа от Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле ждали анонса ее дальнейшего понижения, но глава регулятора не упомянул об этом. Молчание привело Трампа в ярость, президент объявил главу ФРС одним из двух главных врагов США наряду с Китаем.

Позднее Трамп, узнав, что Германия разместила 30-летние облигации с отрицательной доходностью, усомнился в умственных способностях руководства ФРС.

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