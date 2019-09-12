Трамп восхитился решением Европы ударить по своим банкам

Президент США Дональд Трамп восхитился решением Европейского центробанка (ЕЦБ) понизить ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Он написал в Twitter, что ЕЦБ действует быстро и добивается успеха, снижая евро по отношению к доллару.

«Им платят взаймы, пока мы платим проценты!» — указал Трамп, в очередной раз призвав Федеральную резервную систему (ФРС) последовать примеру ЕЦБ.

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Европейский регулятор оправдал ожидания большинства аналитиков по ставке. На уровне минус 0,4 процента она держалась с марта 2016 года. Базовая ставка по кредитам осталась на нулевом уровне. Совет директоров ЕЦБ отметил, что ставки не повысят, пока инфляция не приблизится к целевому показателю в два процента.

Между тем аналитики указывают, что регуляторная политика ЕЦБ в перспективе грозит разрушением финансовой системы Европы. В Deutsche Bank отметили, что отрицательная ставка по депозитам приносит много убытков банкам. Потери европейских кредитных организаций с 2014 года оцениваются в 23 миллиарда евро. Пока они могли переложить траты на корпоративных клиентов, но дальнейшее снижение заставит опустить ставку и для физлиц, а те начнут забирать все средства со счетов, что разорит банки.

В июле впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 до 2-2,25 процента. Трамп уверен, что это слишком слабое снижение, и продолжил критиковать ФРС. После того как глава регулятора не стал анонсировать дальнейшее снижение, глава Белого дома усомнился в умственных способностях руководства ФРС.

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